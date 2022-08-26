Баженов: Россия — не лучший вариант для Бальде. Видимо, «Спартак» заманил его

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал переход нападающего Кейта Бальде в стан красно-белых.
«У Бальде хороший послужной список с достойными командами, в которых он забивал и много отдавал голевых передач. Россия — не самый лучший вариант для него. Видимо, «Спартак» заманил его. Надеюсь, футболист найдёт мотивацию перезагрузить карьеру. Ну а так любой иностранец с каким-то именем будет интересен болельщикам, экспертам и журналистам.
Сейчас есть проблемы с Мозесом, да и Шамар может уйти… Нужно подписывать игроков, чтобы конкурировать в чемпионате. Сработает или нет — никто не знает. Хорошо, что к нам всё равно приезжают игроки с именем. Пусть человек себя проявит или не проявит — после этого будем делать выводы», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 26 августа 2022
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