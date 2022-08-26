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Бальде будет выступать в «Спартаке» под 9-м номером

Бальде будет выступать в «Спартаке» под 9-м номером
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Новичок «Спартака» Кейта Бальде определился с игровым номером в московском клубе. Сенегальский нападающий будет выступать под 9-м номером.

Ранее под этим номером выступали аргентинец Эсекьель Понсе и россиянин Александр Кокорин. Оба игрока уже покинули московский клуб.

В прошлом сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также в течение своей карьеры Бальде играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», а ещё за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».

За сборную Сенегала Бальде выступает с 2016 года, в 2021 году вместе с национальной командой он выиграл Кубок африканских наций.

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