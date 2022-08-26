Руководство «Аякса» не согласно продать Антони в «Манчестер Юнайтед» за € 90 млн

Сделка по переходу нападающего «Аякса» Антони в «Манчестер Юнайтед» до сих пор не состоялась. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети. Причина снова кроется в руководстве амстердамского клуба.

По информации источника, боссы «Аякса» отклонили новое предложение «Манчестер Юнайтед» в размере € 90 млн за Антони.

Напомним, ранее «Аякс» отклонил два предложения «красных дьяволов», после чего Антони лично запросил у клуба позволить ему продолжить карьеру в Англии. Бразилец уже не тренируется с командой, а 21 августа он не был включён в заявку на матч с роттердамской «Спартой». При этом в руководстве «Аякса» разделились мнения насчёт того, следует ли продавать своего футболиста.



22-летний Антони перешёл в «Аякс» в 2020 году из бразильского «Сан-Паулу». В текущем сезоне нападающий в трёх матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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