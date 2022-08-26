«Сочи» — «Химки»: Нобоа забил два мяча с пенальти в первом тайме

В эти минуты в Сочи на стадионе «Фишт» проходит стартовый матч 7-го тура РПЛ. «Сочи» принимает «Химки».

После первого тайма хозяева ведут в счёте 3:0. Два мяча забил полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа. В обоих случаях он забивал с пенальти. Ещё один мяч забил форвард Георгий Мелкадзе.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Химки».

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Адамов, Маргасов, Дркушич, Юрганов, Мещанинов, Макарчук, Терехов, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе, Жоаозиньо.



«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Садыгов, Глушаков, Руденко, Камышев, Волков, Филин, Гбане, Гулиев.

Перед матчем «Сочи» располагается на седьмом месте в Российской Премьер-Лиге. Команда Вадима Гаранина набрала 10 очков в шести встречах. Химчане занимают девятое место в национальном первенстве. В активе подмосковного клуба семь очков. Лидирует в турнире «Зенит», который набрал 14 очков в шести играх Российской Премьер-Лиги.