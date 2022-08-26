В «Бешикташе» опровергли интерес ЦСКА к защитнику Монтеро
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Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи опроверг интерес ЦСКА к защитнику турецкой команды Монтеро.
«Мы ничего не слышали об интересе ЦСКА к Монтеро. Московский клуб с нами не связывался», — сказал Казанчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее Metaratings сообщал, что ЦСКА переключился на Монтеро из «Бешикташа», так как переговоры по трансферу Виллиана Роши зашли в тупик. В текущем розыгрыше турецкой Суперлиги Монтеро провёл один матч.
До того, как перейти в турецкий клуб, Монтеро защищал цвета мадридского «Атлетико». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 2,7 млн. Нынешний контракт игрока действует до 2025 года. До «Атлетико» защитник выступал за «Депортиво».
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