«Челси» объявил о переходе сербки Цанкович из шведского клуба

Пресс-служба «Челси» объявила о новом трансфере. В женскую команду перешла 27-летняя полузащитница Елена Цанкович. Ранее она выступала за шведский «Русенгорд».



Вместе с командой она дважды выигрывала чемпионат Швеции. В общей сложности Цанкович завоёвывала золотые медали первенства в четырёх разных странах. Она становилась чемпионкой Сербии, Испании и Венгрии. В разные годы футболистка выступала за «Барселону» и «Ференцварош».



В Швецию она перебралась перед началом сезона-2017/2018, а за «Русенгорд» выступала на протяжении пяти лет. С 2013 года Елена регулярно вызывается в сборную Сербии. В общей сложности она провела за национальную команду 53 матча и забила пять мячей.