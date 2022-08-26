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«Химки» потерпели третье поражение подряд после ухода Юрана, общий счёт — 2:10

«Химки» потерпели третье поражение подряд после ухода Юрана, общий счёт — 2:10
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ФК «Химки» потерпел уже третье поражение подряд. В матче 7-го тура РПЛ химчане уступили «Сочи» со счётом 1:4. Три последних матча химчане проиграли с общим счётом 2:10.

Неудачная серия подмосковного клуба началась после того, как пост главного тренера команды покинул Сергей Юран. Он был отправлен в отставку после 5-го тура РПЛ. Под его руководством в пяти турах команда набрала семь очков.

На посту главного тренера «Химок» Юрана сменил Николай Писарев. Но он в Сочи с командой не полетел из-за простуды. Сообщалось, что Писарев сдал тест на коронавирус, но он дал отрицательный результат.

«Сочи» набрал 13 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Южане прервали серию из двух матчей без побед.

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