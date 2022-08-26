Мопе перешёл из «Брайтона» в «Эвертон»

Нападающий «Брайтона» Ниль Мопе перешёл в «Эвертон». Об этом сообщает пресс-служба «ирисок». Контракт заключён до лета 2025 года с возможностью продления на ещё один сезон.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 18 млн и бонусы. В этом сезоне «Брайтон» покинул защитник Марк Кукурелья, который перешёл в «Челси». На данный момент команда Грэма Поттера занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне Ниль Мопе провёл 32 встречи в английской Премьер-лиге. На счету французского нападающего 12 голов (в том числе один с пенальти) и две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в € 18 млн.

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