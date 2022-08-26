Инсайдер Романо: по переходу Фофана в «Челси» согласовывают последние детали
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Защитник «Лестера» Уэсли Фофана близок к переходу в лондонский «Челси». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, «Челси» и «Лестер» близки к соглашению по трансферу Уэсли Фофана. Осталось согласовать последние детали. «Лисы» находятся на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Брендана Роджерса всего одно очко после трёх туров соревнования. В следующей игре встретятся «Лестер» и «Челси».
Фофана перешёл в «Лестер» из «Сент-Этьена» в октябре 2020 года за € 35 млн. С тех пор защитник в 50 матчах забил один гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
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