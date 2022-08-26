Президент «Атлетико» сообщил, что Гризманн не уйдёт из команды

Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что форвард Антуан Гризманн останется в команде. Функционер высоко оценил француза.
«Гризманн является частью нашей команды. Он важен для нас. А если он часть команды, то так и будет. Он не может уйти, так как является частью команды, как я уже говорил. Не стоит искать странные повороты. У нас хороший состав, который укомплектован качественными игроками. Да, мы уступили «Вильярреалу», но в понедельник нас ждёт матч с «Валенсией», всё будет хорошо», — цитирует Сересо Mundo Deportivo.
Гризманн был арендован «Атлетико» у «Барселоны» на два сезона летом 2021 года. По истечении этого срока «матрасники» будут обязаны выкупить француза у «Барселоны» за € 40 млн, если в сумме за два сезона он проведёт за мадридцев не менее 50% матчей.
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