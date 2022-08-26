Владислав Сарвели объяснил, почему не попал в стартовый состав на матч с «Химками»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели прокомментировал разгромную победу над «Химками» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. «Барсы» одержали победу со счётом 4:1.

«Почему я не был в старте? Я немного приболел, так что на неделе уже было понятно, что я не сыграю в старте. Я не знаю, почему Жоаозиньо заменили на меня. Это тренер может сказать. Настрой на второй тайм был боевой, 3:0 вели в первом тайме. Хорошая игра — хорошие эмоции!

Я хорошо чувствовал себя после выхода в перерыве и спокойно мог сыграть ещё один тайм. Да, могли забить больше, но четырёх мячей оказалось достаточно для победы. Три пенальти? Они были, не скажу, что это наш стиль», — сказал Сарвели в эфире клубного YouTube-канала.