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«Фрайбург» обыграл «Бохум» и догнал «Баварию» в турнирной таблице Бундеслиги

«Фрайбург» обыграл «Бохум» и догнал «Баварию» в турнирной таблице Бундеслиги
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Во Фрайбурге на стадионе «Европа-парк-Штадион» завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги. «Фрайбург» принимал «Баварию». Встреча команд закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 48-й минуте. Винченцо Грифо не смог реализовать пенальти, но сам же добил мяч в ворота.

«Фрайбург» одержал третью победу в четырёх турах Бундеслиги. Команда набрала девять очков и догнала в турнирной таблице «Баварию», которая лидирует в немецкой Бундеслиге. При этом мюнхенцы провели на матч меньше. «Бохум» потерпел четвёртое поражение подряд и остался на последнем месте.

«Бохум» в следующем туре будет принимать «Вердер», а «Фрайбург» сыграет в гостях с «Байером» из Леверкузена.

Германия - Бундеслига. 4-й тур
26 августа 2022, пятница. 21:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 0
Бохум
Бохум
1:0 Грифо – 48'
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