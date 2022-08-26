«Фрайбург» обыграл «Бохум» и догнал «Баварию» в турнирной таблице Бундеслиги

Во Фрайбурге на стадионе «Европа-парк-Штадион» завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги. «Фрайбург» принимал «Баварию». Встреча команд закончилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный мяч в этой встрече был забит на 48-й минуте. Винченцо Грифо не смог реализовать пенальти, но сам же добил мяч в ворота.



«Фрайбург» одержал третью победу в четырёх турах Бундеслиги. Команда набрала девять очков и догнала в турнирной таблице «Баварию», которая лидирует в немецкой Бундеслиге. При этом мюнхенцы провели на матч меньше. «Бохум» потерпел четвёртое поражение подряд и остался на последнем месте.



«Бохум» в следующем туре будет принимать «Вердер», а «Фрайбург» сыграет в гостях с «Байером» из Леверкузена.