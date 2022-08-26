«Нас изуродовали». Мирзов высказался о поражении «Химок» в матче с «Сочи»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов эмоционально отреагировал на поражение своей команды в матче 7-го тура РПЛ. Его команда уступила «Сочи» со счётом 1:4. Подмосковный клуб потерпел уже третье поражение подряд. Неудачная серия команды тянется с тех пор, как её покинул Сергей Юран.



«Какие вопросы могут быть по игре? Нас изуродовали», — цитирует Мирзова «Матч ТВ».

Ещё в первом тайме «Сочи» забил три мяча. На 15-й минуте с пенальти счёт открыл Кристиан Нобоа, а в компенсированное время он же забил с 11-метровой отметки вновь. Ещё до перерыва Георгий Мелкадзе довёл счёт до крупного.



На 58-й минуте «Химки» отыграли один мяч благодаря автоголу Артёма Мещанинова. А на 85-й минуте точку в матче поставил Владислав Сарвели.



«Сочи» набрал 13 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Южане прервали серию из двух матчей без побед. «Химки» потерпели третье поражение подряд. Подмосковный клуб занимает девятое место, набрав семь очков.