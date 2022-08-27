Источник: «Динамо» договорилось о приобретении 21-летнего защитника «Насьоналя»

21-летний уругвайский защитник Николас Маричал, выступающий на родине за «Насьональ», уже в ближайшее время может пополнить состав московского «Динамо». Об этом сообщает журналист TyC Sports Луис Мерло в «Твиттере».

Согласно информации источника, клубы уже достигли полной договорённости о переходе футболиста, однако потенциальная сумма трансфера не раскрывается. В настоящее время клубы занимаются юридическим оформлением сделки.

Маричал является воспитанником «Насьоналя», он дебютировал во взрослом футболе лишь в январе 2021 года. С тех пор он провёл за клуб 64 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив 13 предупреждений и одну красную карточку. Контракт Николаса с «Насьоналем» рассчитан до 31 декабря 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 1 млн. Примечательно, что игрок ни разу не вызывался в национальную сборную Уругвая различных возрастов.