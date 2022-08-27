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«Такое поражение причиняет боль». Индзаги высказался о матче с «Лацио»

«Такое поражение причиняет боль». Индзаги высказался о матче с «Лацио»
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги матча в Риме с «Лацио», где его команда уступила со счётом 1:3.

«Такое поражение причиняет боль, потому что это был сбалансированный и близкий матч, судьбу которого решил эпизод. «Лацио» – сильный и качественный соперник, но их второй гол изменил игру. Нам нужно было больше злости, чтобы найти свои моменты. При счёте 1:2 мы создали несколько шансов, но всё же мы лучше контролировали ход событий в первом тайме.

Мы знаем «Лацио» и хорошо подготовились к матчу, но при 1:1 чувствовали необходимость добиваться большего. Проанализируем поражение завтра. Но уже сейчас могу сказать, что в таких матчах нужно больше агрессии и решительности. К сожалению, футбол так устроен. Забей мы до гола Луиса Альберто, всё завершилось бы иначе», – приводит слова Симоне Индзаги официальный сайт «Интера».

В 3-м туре Серии А победу «Лацио» принесли точные удары Фелипе Андерсона, Луиса Альберто и Педро Родригеса. У «Интера» отличился Лаутаро Мартинес.

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