Милинкович-Савич установил рекорд по количеству голевых передач

27-летний сербский центральный полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич отметился впечатляющим статистическим достижением после домашней встречи 3-го тура чемпионата Италии с «Интером» (3:1). Об этом сообщает Opta Paolo в «Твиттере».
Милинкович-Савич помог отличиться своему партнёру по команде Фелипе Андерсону на 40-й минуте матча с «Интером». Таким образом, сербский хавбек отдал уже 13-ю результативную передачу в Серии А с начала прошлого сезона, что является рекордом среди полузащитников большой пятёрки европейских лиг за этот период. Аналогичное количество голевых передач лишь у двух футболистов – Йозуа Киммиха из «Баварии» и Бенжамена Буриго из «Ренна».
Напомним, контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в € 70 млн.
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