«Наполи» готов продать Осимхена в «МЮ» за € 100 млн и взять Роналду при одном условии

Жорже Мендеш, авторитетный португальский агент 37-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, настойчиво пытается осуществить переход своего клиента в «Наполи». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на официальном сайте.

Как отмечает источник, Мендеш планирует провернуть сделку и в обратном направлении – в переход хотят включить и 23-летнего нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

«Наполи» ясно дал понять, что готов к началу обсуждения такого сценария лишь в том случае, если предложение по Осимхену будет составлять от € 100 млн, а «Манчестер Юнайтед» отправит Роналду в Неаполь с удержанием большей части заработной платы португальца. Пойдёт ли английский клуб на столь жёсткие условия итальянцев – остаётся неизвестным, однако официальных переговоров между сторонами до сих пор не было.

Напомним, «Наполи» приобретал Осимхена за € 75 млн из «Лилля» в летнее трансферное окно 2020 года. С тех пор Виктор провёл 64 матча за итальянский клуб во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 10 результативными передачами.