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«Отдам всё ради победы». Дибала опубликовал эмоциональный пост перед матчем с «Ювентусом»

«Отдам всё ради победы». Дибала опубликовал эмоциональный пост перед матчем с «Ювентусом»
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Полузащитник «Ромы» Пауло Дибала предвкушает ближайший матч итальянской Серии А, в котором ему предстоит встретиться в Турине со своим бывшим клубом «Ювентусом».

«Спорт обладает удивительной возможностью объединять людей, и я надеюсь, что завтра это оправдается в очередной раз. Предстоит игра, которая вызовет много эмоций. Я возвращаюсь в город, где у меня так много друзей. Сыграю на стадионе, где наслаждался прекрасными моментами и праздновал победы с болельщиками «Ювентуса». С теми, благодаря кому я чувствовал себя как дома на протяжении семи лет.

Однако на этот раз я буду играть за «Рому». Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы порадовать болельщиков «джаллоросси», замечательных болельщиков, которые питают невероятную страсть к игре и превосходно приняли меня с первого же дня в Риме. Самое прекрасное в футболе – то, как всё сочетается. Уверен, будет потрясающее зрелище. Я хочу насладиться этим матчем… И отдам всё, чтобы выиграть его», – написал Пауло на своей странице в соцсети. Он опубликовал коллаж, где Дибала в футболке «Ювентуса» обнимает Дибалу в футболке «Ромы».

Встреча «Ювентус» – «Рома» пройдёт в субботу, 27 августа, в рамках 3-го тура Серии А. Начало – в 19:30 мск.

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