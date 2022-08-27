Моуринью: «Ювентус» — топ-команда, мотивация соответствующая, но это лишь одна игра из 38

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о предстоящем матче 3-го тура Серии А с «Ювентусом», который состоится 27 августа в 19:30 мск.



«Мы подходим к этому матчу с шестью очками после двух туров, что позитивно и обнадёживает. Однако у нас есть кадровые проблемы – не будет Дзаньоло и Вейналдума. Это два важных для нас футболиста, которые влияют на способ ведения игры. Одно дело иметь состав с разными опциями, совсем другое – когда каких-то вариантов ты лишён.



Мы говорим о большой игре в контексте Серии А. Перед «Салернитаной» и «Кремонезе» вы вообще не задавали мне вопросов о самих матчах, а здесь – первый же вопрос о «Ювентусе». Да, правда, предстоит встреча с большим клубом, который нацелен на титул. Но это всё равно лишь одна игра из 38. Для меня играть в Турине завтра или в 37-м туре – одно и то же. Мы хотим показать, на что способны.



Играем против топ-команды, и мотивация соответствующая. Я многократно приезжал в Турин, чтобы встретиться с «Ювентусом» во главе «Интера», «Ромы» или «Манчестер Юнайтед». Завтра просто будет ещё один матч. Никакой связи с тем, что было в прошлом или предстоит в будущем. Матч с отдельной историей», – цитирует Моуринью официальный сайт «Ромы».



В стартовых турах «Рома» одержала победы с минимальным счётом 1:0 над «Салернитаной» и «Кремонезе». Голы в этих матчах забили Бриан Кристанте и Крис Смоллинг соответственно.