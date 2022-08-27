«В первом тайме плохо прессинговали». Сарри сдержанно оценил победу над «Интером»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу над миланским «Интером» (3:1) в 3-м туре итальянской Серии А.
«Мы провели хороший матч. Самоотдача футболистов стала большим удовлетворением. Однако в целом мы не должны быть слишком довольны, потому что игра и результат должны стать для нас толчком для продолжения хорошего старта сезона. Я считаю, что наш предыдущий матч с «Торино» был недооценён – с этим соперником очень тяжело. В Турине мы не забили, закончили 0:0, но у нас была игра.
Мы отшлифовываем детали, тренируясь в двухразовом режиме, так что, если сейчас нам что-то удаётся, это и есть плоды работы. При этом когда плотность игр высока, я не в восторге – это «одноразовый» футбол, который не сводит меня с ума. Нам предстоит правильно распорядиться итогами встречи с «Интером». В первом тайме атакующая группа плохо прессинговала, но уже по ходу матча ребята расставили всё по местам. Я рад за игроков и за наших болельщиков, потому что такой «Олимпико» – это настоящий футбольный спектакль», – приводит слова Сарри официальный сайт «Лацио».
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