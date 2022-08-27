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«Я ошибался». Клопп сообщил, что «Ливерпуль» начал работу по приобретению полузащитника

«Я ошибался». Клопп сообщил, что «Ливерпуль» начал работу по приобретению полузащитника
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55-летний немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после вылета из-за травм сразу четырёх игроков линии полузащиты заявил, что клуб будет работать над усилением этой позиции.

«Да-да, это я говорил, что «Ливерпулю» не нужен полузащитник – и вы оказались правы, а я ошибался. Теперь мы начинаем работу в этом направлении, но это должно быть реальное усиление. Больше добавить к этому нечего.
Конечно, наша работа на трансферном рынке не прекращается никогда, но есть причины, по которым иногда сделку заключить не удаётся – либо слишком дорого, либо игрок не совсем подходит нам», — приводит слова Клоппа Mirror.

Напомним, в текущее трансферное окно «Ливерпуль» осуществил три подписания – Дарвин Нуньес из «Бенфики» (€ 75 млн), Фабио Карвалью из «Фулхэма» (€ 5,9 млн) и Кельвин Рэмси из «Абердина» (€ 4,9 млн).

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