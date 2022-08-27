«Трабзонспор» объявил об аренде Гбамена, ранее выступавшего за ЦСКА

26-летний ивуарийский опорный полузащитник Жан-Филипп Гбамен, принадлежащий английскому «Эвертону», перешёл на правах аренды в «Трабзонспор». Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба в социальных сетях.

При этом об условиях сделки не раскрывается. Контракт Гбамена с «Эвертоном» рассчитан ещё два года – до лета 2024 года. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 9 млн. Ранее сообщалось, что «ириски» планировали избавиться от ивуарийца на постоянной основе, а на замену ему присматривался Идрисса Гейе из «Пари Сен-Жермен».

Напомним, Жан-Филипп Гбамен находился в аренде в московском ЦСКА с февраля по июнь этого года. Полузащитник провёл за столичный клуб 13 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.

«Трабзонспор» выиграл Суперкубок Турции, разгромив «Сивасспор».

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