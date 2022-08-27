«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу с «Челси» за Пьер-Эмерик Обамеянга

33-летний габонский нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг привлёк внимание ещё одного английского гранда – «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

«Красные дьяволы» определили Обамеянга как потенциальную цель для усиления атакующей линии и надеются успеть осуществить сделку до закрытия трансферного окна в четверг. В это же время на подписание габонца рассчитывает и «Челси», которому так и не удаётся достичь договорённости с «Барселоной» о его переходе. Ключевую роль может сыграть тренерский фактор – с Обамеянгом рассчитывает воссоединиться Томас Тухель, уже знакомый с ним по работе в дортмундской «Боруссии».

Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Англии он с января 2018-го играл за другой лондонский клуб — «Арсенал». В Испании же форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал результативную передачу.