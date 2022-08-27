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Каземиро рассказал о первой реакции на интерес «Манчестер Юнайтед»

Каземиро рассказал о первой реакции на интерес «Манчестер Юнайтед»
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Новичок английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро, перешедший из мадридского «Реала», отреагировал на вопрос о своей первой мысли при переговорах с манкунианцами.

«Какой была моя первая реакция, когда узнал об интересе «МЮ»? Я подумал, что это самый большой клуб в Англии, клуб с наибольшим количеством титулов. Я очень счастлив и просто не могу дождаться момента, когда начну выступать за «Манчестер Юнайтед».

Приезд в Манчестер был потрясающим. Люди здесь очень хорошо меня приняли, все дружелюбны, а это именно то, что любому человеку очень помогает. Я взволнован и ощущаю, что это новый вызов. Нахожусь в полном восторге. Чувство, будто мне 18 или 20 лет. Рвусь вперёд, мечтаю играть на этом стадионе и буду выкладываться не на 100, а на 120 процентов», – приводит слова Каземиро официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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