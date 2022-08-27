Источник: «Спартак» не ведёт переговоры с брендом Joma. У клуба есть другие варианты

Московский «Спартак» не ведёт переговоры с испанским поставщиком спортивной экипировки – Joma, сообщает Metaratings.

Отмечается, что руководство красно-белых ведёт переговоры с несколькими компаниями, которые могут стать новым техническим спонсором московского клуба. При этом Joma среди них нет.

В мае этого года «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с техническим спонсором – Nike. Эта компания была техническим спонсором красно-белых с 2005 года. В форме от этого производителя клуб одержал много памятных побед, в том числе завоевал золотые медали чемпионата и Суперкубок России в 2017-м.

Напомним, уже сегодня, в субботу, 27 августа, «Спартак» проведёт выездной матч седьмого тура чемпионата России. Соперником красно-белых станет новичок лиги – воронежский «Факел». Начало матча запланировано на 17:30 мск.