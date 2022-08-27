Источник: «Спартак» не ведёт переговоры с брендом Joma. У клуба есть другие варианты

Московский «Спартак» не ведёт переговоры с испанским поставщиком спортивной экипировки – Joma, сообщает Metaratings.
Отмечается, что руководство красно-белых ведёт переговоры с несколькими компаниями, которые могут стать новым техническим спонсором московского клуба. При этом Joma среди них нет.
В мае этого года «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с техническим спонсором – Nike. Эта компания была техническим спонсором красно-белых с 2005 года. В форме от этого производителя клуб одержал много памятных побед, в том числе завоевал золотые медали чемпионата и Суперкубок России в 2017-м.
Напомним, уже сегодня, в субботу, 27 августа, «Спартак» проведёт выездной матч седьмого тура чемпионата России. Соперником красно-белых станет новичок лиги – воронежский «Факел». Начало матча запланировано на 17:30 мск.
- 27 августа 2022
-
04:16
-
04:15
-
04:07
-
04:06
-
03:48
-
03:40
-
03:27
-
03:12
-
03:10
-
02:57
-
02:52
-
02:37
-
02:23
-
02:11
-
02:01
-
01:54
-
01:47
-
01:36
-
01:25
-
01:18
-
00:52
-
00:44
-
00:40
-
00:26
- 26 августа 2022
-
23:58
-
23:54
-
23:43
-
23:42
-
23:30
-
23:26
-
23:02
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:22