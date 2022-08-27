Благой Георгиев: помню стычку Чалого с Клоппом. Не каждый день мы играли с «Ливерпулем»

40-летний болгарин Благой Георгиев, выступавший в России за «Терек», «Амкар», «Рубин» и «Оренбург», вспомнил, как в сезоне-2015/16 играл в составе казанской команды в групповом этапе Лиге Европы.
«Дома тогда минимально проиграли им, в гостях сыграли вничью. Уверен, мы могли их победить, всё было для этого. Причём на «Энфилде» пришлось час играть в меньшинстве после удаления Олега Кузьмина, но всё равно сыграли достойно. Стычка Чалого с Клоппом? Вроде бы немного потолкались, до драки не дошло. Это эмоции, и Валерий Чалый показал, что сам весь в игре. Мы же не каждый день играли с «Ливерпулем», поэтому ничего страшного не было.
После тех матчей у меня были хорошие предложения, потому что неплохо смотрелся в обеих встречах и в остальных играх Лиги Европы того сезона. Поступали предложения из Италии, хорошие условия предлагали в «Динамо», но я всегда хотел остаться в «Рубине», до последней минуты. Из-за Казани отказался от Италии и Москвы», – приводит слова Благоя Георгиева Metaratings.
Матч «Ливерпуль» – «Рубин» был первым для Юргена Клоппа на «Энфилде» в качестве главного тренера мерсисадйцев. Он завершился вничью 1:1. На 15-й минуте Марко Девич вывел казанцев вперёд, но на 37-й минуте Эмре Джан сравнял счёт. Более часа «Рубин» провёл в численном меньшинстве.
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