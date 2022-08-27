Кобелев: Захарян – один из лучших футболистов России на своей позиции
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре полузащитника московского клуба Арсена Захаряна и прокомментировал его возможный переход в лондонский «Челси».
«Трансфер Арсена в „Челси“? Тут нечего комментировать, будет официальная информация, что Захарян переходит в «Челси», тогда можно что-то обсуждать.
Самый ли он талантливый футболист в России на данный момент? Пожалуй, да. На своей позиции один из лучших точно», — приводит слова Андрей Кобелева Metaratings.
Напомним, ранее сообщалось о том, что «Челси» заинтересован в переходе Захаряна и близок к его трансферу. Зарплата Арсена Захаряна по контракту с «Челси» в случае перехода составит 960 тысяч фунтов стерлингов в год до вычета налогов.
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