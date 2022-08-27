Фанаты «Шерифа» устроили провокацию с азербайджанским флагом на игре с армянским «Пюником»
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25 августа на стадионе «Зимбру» в Кишинёве проходил матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между тираспольским «Шерифом» и армянским «Пюником». По ходу матча фанаты хозяев устроили провокацию.
В середине первого тайма на трибуне местных болельщиков был вывешен азербайджанский флаг. Через несколько минут в дело вмешалась молдавская полиция, в итоге флаг был снят.
Напомним, между Арменией и Азербайджаном на протяжении длительного времени существуют напряжённые отношения из-за споров вокруг статуса Нагорного Карабаха.
«Шериф» в серии послематчевых пенальти одолел «Пюник» и вышел в групповой раунд Лиги Европы. Тираспольскому клубу предстоит сыграть с «МЮ», «Реал Сосьедадом» и «Омонией».
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