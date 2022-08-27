Семак — о том, как воспринимает события последнего полугодия: всем сложно, конечно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о происходящих последние полгода событиях в мире и ответил на вопрос о том, как он узнаёт свежие новости, если дома отсутствует телевизор.

«Если происходит что-то глобальное, ты в любом случае об этом узнаёшь, приходя на работу. Плюс у нас есть тренерская группа, где мы обмениваемся информацией — и футбольной, и не футбольной. Так что я в курсе основных событий.

Сложно ли воспринимать события последнего полугодия? Всем сложно, конечно. Это очевидно», — приводит слова Сергея Семака Sport24.

Напомним, после шести туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» лидирует в таблице чемпионата, набрав 14 очков. Ближайший преследователь, московский «Спартак», отстаёт на одно очко.