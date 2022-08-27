Семшов: «Зенит» сам распоряжается своей судьбой и решает, когда ему быть чемпионом

Бывший российский полузащитник «Зенита» Игорь Семшов ответил на вопрос о том, кто может быть конкурентом «Зенита» за чемпионский титул в нынешнем сезоне РПЛ.

«Для меня нет сейчас таких команд, которые могут конкурировать с «Зенитом». Тут всё больше зависит от того, какие команды сами петербуржцы подпустят к себе. В том году таким клубом было «Динамо», сейчас после шести туров мы начинаем говорить о «Спартаке». Мне кажется, что «Зенит» сам распоряжается своей судьбой и решает, когда ему быть чемпионом.



Да, они сейчас не очень стабильны, но у них осталось много бразильцев, которые задают тон и на голову сильнее многих футболистов РПЛ. Конечно, хочется конкуренцию для интереса чемпионата. Мы даже видим, что петербуржцы сейчас не все очки набирают, но при этом они обыгрывают всех своих конкурентов.



Сейчас хорош ЦСКА и может противопоставить что-нибудь «Зениту», но надолго ли это, покажет время. В том году мы видели, как «армейцы» хорошо стартовали во втором круге, но их хватило всего на четыре матча, в итоге они финишировали даже не в четвёрке», – приводит слова Семшова Metaratings.

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