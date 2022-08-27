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Семак — об уходе из ЦСКА: меня никто не выгонял — это точно. И нет такого, чтобы я жалел

Семак — об уходе из ЦСКА: меня никто не выгонял — это точно. И нет такого, чтобы я жалел
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не жалеет об уходе из ЦСКА в начале нулевых и рассказал о подробностях этого события.

«Меня никто не выгонял из ЦСКА — это точно. По поводу пересмотра… Я бы точно ничего не сделал по-другому. Всё было абсолютно правильно и гармонично. 100 процентов. И ЦСКА обновлялся, и мне нужно было делать шаг в какую-то сторону. И я его сделал.

Пересмотрел в том плане, что стал лучше понимать игроков, которые завершают карьеру или уходят из клуба. Сейчас понимаю, что какие-то из тех моих ощущений могли быть гораздо спокойнее в некоторых моментах. Но нет такого, чтобы я жалел о том, что сделал», — приводит слова Семака Sport24.

Напомним, в январе 2005 года Сергей Семак перешёл из ЦСКА в «ПСЖ», затем футболист выступал за «Москву», «Рубин» и «Зенит».

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