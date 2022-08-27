Бывший голкипер сборной СССР поделился историей об отобранной у Льва Яшина даче

Экс-вратарь столичного «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров поделился воспоминаниями, как увидел плачущего Льва Яшина.

«Помню, он приехал на нашу базу, это уже было после того, как ему ампутировали ногу. Яшин зашел по каким то делам к медсёстрам, которые там работали. Слышал, как он рассказывал им, что Петр Богданов, в то время начальник московского ГУВД, забрал у него дачу в Новогорске. Я видел, как Лев Иванович плакал от обиды. Это же сам Яшин — и такое отношение к главной легенде «Динамо»! Мне непонятно, как это возможно. У нас принято чтить великих людей уже после смерти, а при жизни можно было и дачу отобрать.

Два года назад была ещё история. Отмечали 90 летие Яшина. Меня пригласили на игру с «Краснодаром», на следующий день был матч ветеранов «Динамо» и сборной СССР. Перед игрой подходит Александр Мирзоян, говорит: «Будем делать шоу, сыграем вничью». Окей, вничью, так вничью. В концовке в ворота «Динамо» встает внук Яшина — Василий Фролов, и тут сборники включились по полной и забили три гола, в итоге 5:4 не в пользу «Динамо». Вот такое шоу. Ладно бы еще забили Сметанину, но зачем внуку Яшина? Элементарное чувство уважения должно же быть, — сказал Уваров в интервью «Матч ТВ».

С 1954 по 1971 год вратарь вызывался в сборную Советского Союза. Вместе с ней в 1960 году голкипер выиграл чемпионат Европы. В 1963 году Яшин получил от французского журнала France Football «Золотой мяч». По сей день советский вратарь остаётся единственным представителем данного амплуа, которому удалось получить эту награду.