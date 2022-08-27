Радимов — о матче легенд: если ветераны «Спартака» проиграют, они попросят реванш реванша?

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче легенд с московским «Спартаком» и рассказал об отношению к бывшему тренеру петербургского клуба Юрию Морозову.

«Впечатления от первого матча? Я не играл в первом, не знаю. Но спартачи попросили реванш. Я боюсь представить, что будет, если они опять проиграют. Они попросят реванш реванша? И так будет до бесконечности.

Морозов и турнир памяти этого тренера? Мне не довелось работать с ним, но я очень много наслышан о прекрасном поколении футболистов, которые работали с ним. Это один из лучших специалистов, которые работали в этом городе. Очень приятно, что именно его именем назван турнир, и он проходит на центральном поле, а это не всем доверяется», — приводит слова Радимова «Матч».

Напомним, матч легенд «Спартака» и «Зенита» состоится второго сентября.