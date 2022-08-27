Тихонов — о переходе Захаряна в «Челси»: ехать надо обязательно, от такого не отказываются

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Ехать надо обязательно, от таких предложений не отказываются. В связи с ситуацией в нашей стране с европейским футболом нужно ехать обязательно. Какая разница, тебе 19 или 20 лет. А может он выйдет, и с первых матчей начнёт получаться. Уровень сопротивления в Англии намного выше, чем у нас. Здесь ему все легко даётся, он — звезда, его все любят, превозносят, а там — совсем другой вопрос», — приводит слова Тихонова „Матч“.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Челси» заинтересован в переходе Захаряна и близок к его трансферу. Зарплата Арсена Захаряна по контракту с «Челси» в случае перехода составит 960 тысяч фунтов стерлингов в год до вычета налогов.