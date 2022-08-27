Семак: бывали моменты, когда мне было сложно держать раздевалку. Нужно принимать решения

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об атмосфере внутри команды и рассказал, как выстраивает отношения с игроками.
«Я с 19 лет был капитаном. Поэтому мне надо было понимать процессы и быть звеном между командой и тренерским штабом. Всегда спрашивал у тренеров, если что-то было непонятно.
Сейчас, в «Зените», если кто-то недоволен, всегда общаемся. Всем ребятам говорю: «Звоните, пишите, я готов пообщаться». И агенты порой звонят по поводу каких-то игроков. Или молодые футболисты, которые сейчас в арендах, порой звонят и пишут, спрашивают совет по разным вопросам. Я не закрываюсь от игроков. Как правило, рассказывают про ситуацию в клубах, про отношения с тренерами. И ты уже от третьего лица можешь спокойно без эмоций обсудить. Если я знаком с тренером, то могу сказать: «Давай я позвоню ему, узнаю, в чём проблема. Обмениваемся информацией», — приводит слова Сергей Семака Sport24.
- 27 августа 2022
-
07:20
-
07:18
-
07:12
-
07:05
-
06:56
-
06:46
-
06:24
-
06:13
-
06:04
-
06:03
-
05:55
-
05:48
-
05:47
-
05:37
-
05:36
-
05:30
-
05:19
-
05:07
-
04:58
-
04:44
-
04:34
-
04:28
-
04:16
-
04:15
-
04:07
-
04:06
-
03:48
-
03:40
-
03:27
-
03:12
-
03:10
-
02:57
-
02:52
-
02:37
-
02:23