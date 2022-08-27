Глава судей РФС рассказал, когда в РПЛ вновь смогут использовать офсайдные линии

Глава Департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопросы об использовании технологии определения офсайдных линий в текущем сезоне РПЛ.

«Вы знаете, в какой мы находимся геополитической и санкционной ситуации. Поэтому детально не могу сказать, какие мы ведём наработки и переговоры. Чтобы все понимали: мы берём технологию и в тестовом режиме проверяем — работает ли с нашими показами, нужны ли стационарные камеры, и какие камеры подходят.



С учетом сложностей, которые у нас есть, коммуникация получается длинной. Мы отрабатываем несколько технологий.

Китайцы? У китайцев пока нет одобренной технологии ФИФА, а неодобренную мы использовать не можем.



С европейскими подрядчиками есть вопросы: а) о заключении договора; б) по обслуживанию и доработкам. Купить что‑то можно, а вот как потом что‑то сделать, если потребуются доработки — это вопрос. Чисто технически рассматриваем три‑четыре варианта: даже написать программу самим.



Точно — мы должны успеть решить вопрос с офсайдными линиями ко второй части сезона. Если получится раньше — хорошо. Однако, есть ряд обстоятельств, которых мы предсказать не можем», — приводит слова Каманцева «Матч».

Ранее главный поставщик технологии VAR компания Hawk‑Eye прекратила сотрудничество с РФС.