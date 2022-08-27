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Экс-вратарь «Динамо» Уваров поделился историей о договорных поединках в СССР

Экс-вратарь «Динамо» Уваров поделился историей о договорных поединках в СССР
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Бывший голкипер столичного «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров рассказал о договорных играх в конце 80-х годов.

«В 1988 году после Олимпиады предстоял сложный выезд в Баку с прямым конкурентом — «Нефтчи». Мы выиграли 1:0. Когда уже шел в гостиницу, краем уха слышу разговор: «Не тому мы деньги дали». Догадался, что в нашей команде кого то «заряжали» на нужный результат.

Приходилось с этим сталкиваться, но сам в этом не участвовал. Ко мне лично подходили с просьбой обеспечить результат, но я отвечал, что таким не занимаюсь.

Ну, сейчас уже какая разница из какой команды с такими просьбами обращались?? Знаю, что и «Динамо» выходило на другие команды, когда было тяжелое положение в таблице. Я в этих делах никогда не участвовал, говорил: «Ребята, вы как хотите, но я сам себе забрасывать мячи не буду». Сам по молодости не всегда понимал, что в моей команде кто то сдает матч», — сказал Уваров в интервью «Матч ТВ».

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