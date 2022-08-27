Быстров признался, что ему не нравится тренироваться перед матчем легенд со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о подготовке к матчу легенд.

«Мы уже в принципе потренировались, это реально тяжело. Особо удовольствия никакого не приносит. Только вспоминаешь тяжёлые времена, когда ты проходил сборы. Готов ли 2 сентября играть? Представьте, если мы перед первым матчем вообще не тренировались, сейчас мы хотя бы подвигались немножко. Значит, считай, улучшили свою форму и можем выходить на поле.



Аршавин говорит, что предстоящий матч станет последним для него в таком формате? Про себя так пока не скажу. Давайте посмотрим, как пройдёт игра. При этом играть на всё поле 11 на 11 — тяжеловато. Пришлось из‑за этого даже привычный образ жизни изменить: питаться более правильно, помимо тренировок», — приводит слова Быстрова „Матч“.

Напомним, игра между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится 2 сентября.