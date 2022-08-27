Благой Георгиев: до сих пор слежу за Россией. Думаю, у Дзюбы всё получится в Турции

40-летний болгарин Благой Георгиев, выступавший в России за «Терек», «Амкар», «Рубин» и «Оренбург», рассказал о жизни после завершения карьеры.
«Я живу в Болгарии, занимаюсь бизнесом, который не связан с футболом. В будущем есть мысли вернуться к футбольной теме, но пока все силы направлены на другие дела. Я очень скучаю по футболу, он всегда был и будет со мной. Даже сейчас играю с друзьями, потому что футбол занимает одну из важнейших частей в моей жизни.
Я до сих пор слежу за Россией, у меня очень много друзей в вашей стране. Слышу, что болельщики разных клубов до сих пор меня вспоминают. Это очень приятно.
Я узнаю новости из клубов, где играл. В каждой команде есть друзья, а из новостей всего российского футбола запомнился переход Артёма Дзюбы в Турцию. Думаю, у него всё получится в новой стране», — приводит слова Георгиева Metaratings.
- 27 августа 2022
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