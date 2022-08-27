15-летний хавбек «Атлетико» перейдёт в «Баварию»
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15-летний полузащитник мадридского «Атлетико» Хавьер Фернандес продолжит карьеру в «Баварии», сообщает Sky Germany.
По информации источника, трансфер состоится, когда Фернандес достигнет 16-летнего возраста. Футболист уже тренируется в расположении «Баварии». Сообщается, что Фернандес произвёл хорошее впечатление на руководство мюнхенского клуба.
«Бавария» в трёх матчах набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. Мюнхенский клуб является действующим чемпионом Германии. В следующем туре Бундеслиги «Бавария» сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча состоится сегодня, 27 августа, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало игры — в 19:30 мск.
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