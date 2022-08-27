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«Он был вдохновителем». Семак рассказал об одном из самых значимых людей в своей жизни

«Он был вдохновителем». Семак рассказал об одном из самых значимых людей в своей жизни
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, насколько является религиозным человеком, и кого в его жизни можно назвать одним из самых значимых людей. По словам специалиста, его вдохновителем во многих вопросах стал священник Николай Беляев.

«Стараюсь посещать храм каждое воскресенье. Соблюдаю посты. Тяжело ли совмещать с работой? Я соблюдал посты и во время моей игровой карьеры. И тогда их переносил достаточно спокойно. «Главное в пост — это не есть друг друга».

Что касается моего духовника. Мы пришли в храм на Карповке к священнику Николаю Беляеву, который был нашим вдохновителем и в плане общественной работы, и семейной жизни, и рабочих вопросов. Он один из самых значимых людей в моей жизни», — приводит слова Семака Sport24.

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