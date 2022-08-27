Берлускони назвал скандалом судейство в матче «Монцы» с «Удинезе»

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони остался недоволен судейством в матче 2-го тура Серии А с «Удинезе». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу соперница. «Монца», вышедшая в Серию А из Серии B, потерпела третье поражение подряд.



«Мы провели неудачный матч. Но у соперника на поле было 12 человек. Судья был на их стороне, это настоящий скандал. Этого судью Ди Белло нужно называть Ди Брутто (Bello — красивый, Brutto — уродливый. — Прим. «Чемпионата»).



Их победный мяч не должен был быть защитан. Там был явный офсайд. Судья постоянно свистел против нас, когда на поле были спорные ситуации», — цитирует Берлускони Football Italia.

В серии А «Монца» занимает последнее, 20-е место. Команда не набрала ни одного очка в трёх матчах итальянского национального первенства.