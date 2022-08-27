Экс-защитник «Ливерпуля» Баббель: я много пил, курил и веселился

Бывший защитник Маркус Баббель рассказал, как в 2001 году изменилось его отношение к футболу. Немец перешёл в «Ливерпуль» в 2000 году и стал игроком стартового состава. Но в 2001 году у него начались проблемы со здоровьем, из-за чего он потерял мотивацию.



«Я уже не был прежним человеком. Смотрел, как быстро меняется жизнь, я начал наслаждаться ею. Если ты хочешь наслаждаться жизнью и быть профессиональным футболистом, то это не лучшая комбинация. Я много веселился, ходил в клубы, много пил и курил. Я не был профессионалом.



К тому же, я тогда развёлся со своей первой женой. У меня были проблемы личного характера. Чтобы выходить на поле, нужно быть дисциплинированным. Но я не мог этого добиться в течение двух лет.



Моя ситуация стала проблемой для «Ливерпуля». В клубе привыкли, что я — профессионал, который проводит 60-63 матча за сезон», — цитирует Баббеля Liverpool Echo.



Немецкий футболист покинул английский клуб в 2004 году. Далее он выступал за «Блэкберн Роверс» и «Штутгарт».