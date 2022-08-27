Сергей Семак рассказал, как проводит свободное время с детьми

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему его детей можно часто встретить в подтрибунном помещении в гостевых матчах. По словам специалиста, им нравится посещать не только домашний стадион, но и матчи на выезде.

«Инициатива идёт от них. Они мечтают попасть и на выездные матчи, и на домашние. Им это очень нравится. А я не против», — приводит слова Семака Sport24.

Также Семак подчернкул, что ему не удаётся проводить с детьми достаточного количества времени, как бы этого хотелось.

«Не удаётся посвящать всем детям необходимое количество времени столько, сколько хотелось бы. Но подавляющую часть свободного времени, когда оно есть, посвящаю им. Пытаюсь делить время и внимание, чтобы была возможность побыть наедине с каждым из них. Иногда по вечерам гуляем, общаемся, я отвечаю на их вопросы», — добавил Семак.