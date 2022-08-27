«Факел» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30 мск
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Сегодня, 27 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. «Факел» будет принимать «Спартак». Команды встретятся на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Ему будут помогать ассистенты Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко.
Перед матчем «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. Москвичи набрали 13 очков. В 6-м туре они потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Динамо» со счётом 0:1. «Факел» находится на 14-м месте. Команда из Воронежа набрала четыре очка. В прошлом туре воронежцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
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