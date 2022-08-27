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В «Химках» заявили, что Николай Писарев может быть уволен после матча с «Оренбургом»

В «Химках» заявили, что Николай Писарев может быть уволен после матча с «Оренбургом»
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Член наблюдательного совета ФК «Химки» Роман Терюшков прокомментировал неудачные результаты команды. После увольнения Сергея Юрана «Химки» потерпели три поражения подряд. По словам Терюшкова, руководство клуба может отправить в отставку нового главного тренера Николая Писарева.

«Уже третий матч у команды ничего не получается на поле. Баланс забитых и пропущенных — 2:10. Это никуда не годится! У команды, у которой всё получалось буквально три тура назад, теперь такие результаты… На следующей неделе хотим встретиться с менеджментом клуба, чтобы обсудить, что вообще происходит в команде. Непонятно, почему пропала игра, не видно структуры.

Впереди тяжёлая кубковая игра, а потом матч с «Оренбургом» на выезде. После этих матчей будем заслушивать тренерский штаб и принимать решение по будущему. Писарев может быть уволен. На дно турнирной таблицы попасть очень просто, а выбираться крайне тяжело. Если у «Химок» будет четыре проигрыша… Все помнят прошлый сезон, мы не хотим снова ставить себя в это положение. Тренерский штаб должен сделать для себя выводы. Вопрос в печальности самой игры. Моё мнение, что причиной является работа Писарева и тренерского штаба», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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