Президент «Урала» Иванов не против возвращения в РПЛ арбитра, которого назвал козлом

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что он не против возможного возвращения арбитра Игоря Панина, которого после одного из матчей назвал козлом, на игры Российской Премьер-лиги.
«Дать Панину второй шанс? А почему я должен это делать? Есть судейский комитет — он и решит. С нами в той встрече было непредвзятое судейство, просто ошибка. Конечно, нам обидно, мы хотели выиграть, первую победу в истории одержать. Но уж как получилось. Я абсолютно не против Игоря Панина. Пусть возвращается», — цитирует Иванова Sport24.
Напомним, Иванов оскорбил Панина после матча 23-го тура РПЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — «Урал» (2:2), назвав его козлом. Экспертно-судейская комиссия РФС впоследствии признала ключевые ошибки арбитра. С тех пор он не работал на матчах РПЛ.
- 27 августа 2022
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