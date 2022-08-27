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Александр Мостовой: «Спартаку» был нужен игрок вместо Мозеса. Бальде хорошо себя проявит

Александр Мостовой: «Спартаку» был нужен игрок вместо Мозеса. Бальде хорошо себя проявит
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Бывший российский полузащитник Александр Мостовой поделился мнением о трансфере сенегальского форварда Кейта Бальде в «Спартак».

«Думаю, что Бальде — это хороший уровень. Тем более ему 27 лет, хороший возраст. С учётом того, что Мозес выбыл надолго, «Спартаку» был нужен игрок вместо. Думаю, что хорошо себя проявит, раз поиграл в Европе. Опасно ли брать иностранца? Я думаю, что нет. Он пришёл свободным агентом. Это не трансфер за 20 млн. В этом плане хорошо сработано», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав два ассиста. Также в течение своей карьеры Бальде играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», а ещё за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».

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