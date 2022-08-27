Экс-полузащитник «Рубина» Георгиев: верю, что команда сможет скоро вернуться в РПЛ

Экс-полузащитник «Рубина» Благой Георгиев заявил, что верит в скорое возвращение казанского клуба в Российскую Премьер-Лигу, а их вылет в прошлом сезоне стал для всех сюрпризом.
«Их вылет – это сюрприз для всех. Вообще, от Казани у меня только самые лучшие воспоминания. Благодаря местным болельщикам я когда-то очень быстро адаптировался к команде и городу. Фанаты всегда были рядом со мной, постоянно подходили фотографироваться.
«Рубин» должен быть не только в высшей лиге, но и бороться за первые места. Как болельщик «Рубина», я верю, что у клуба получится поскорее вернуться. Знаю, что это большая боль для бывших игроков команды. Я общаюсь с Караденизом, и он очень переживает за «Рубин». Он отдал 10 лет команде, поэтому для него это ужасное разочарование», — цитирует Георгиева Metarantings.ru.
Напомним, Благой Георгиев играл в казанской команде с 2014 по 2016 год, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. «Рубин» вылетел напрямую из РПЛ в прошлом сезоне, теперь команда играет в Первой Лиге.
- 27 августа 2022
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:43
-
11:32
-
11:27
-
11:18
-
11:10
-
11:04
-
10:51
-
10:49
-
10:47
-
10:40
-
10:32
-
10:31
-
10:28
-
10:13
-
10:09
-
09:56
-
09:41
-
09:39
-
09:38
-
09:32
-
09:30
-
09:21
-
09:16
-
09:14
-
08:52
-
08:45
-
08:24
-
08:18
-
07:48
-
07:34
-
07:20
-
07:18