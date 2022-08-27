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Экс-полузащитник «Рубина» Георгиев: верю, что команда сможет скоро вернуться в РПЛ

Экс-полузащитник «Рубина» Георгиев: верю, что команда сможет скоро вернуться в РПЛ
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Экс-полузащитник «Рубина» Благой Георгиев заявил, что верит в скорое возвращение казанского клуба в Российскую Премьер-Лигу, а их вылет в прошлом сезоне стал для всех сюрпризом.

«Их вылет – это сюрприз для всех. Вообще, от Казани у меня только самые лучшие воспоминания. Благодаря местным болельщикам я когда-то очень быстро адаптировался к команде и городу. Фанаты всегда были рядом со мной, постоянно подходили фотографироваться.

«Рубин» должен быть не только в высшей лиге, но и бороться за первые места. Как болельщик «Рубина», я верю, что у клуба получится поскорее вернуться. Знаю, что это большая боль для бывших игроков команды. Я общаюсь с Караденизом, и он очень переживает за «Рубин». Он отдал 10 лет команде, поэтому для него это ужасное разочарование», — цитирует Георгиева Metarantings.ru.

Напомним, Благой Георгиев играл в казанской команде с 2014 по 2016 год, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. «Рубин» вылетел напрямую из РПЛ в прошлом сезоне, теперь команда играет в Первой Лиге.

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