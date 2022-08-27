Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги чемпионов сезона-2022/2023

Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги чемпионов сезона-2022/2023
Комментарии

Главный фаворитом Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 является мюнхенская «Бавария». Такой прогноз сделал суперкомпьютер FiveThirtyEight.

Суперкомпьютер оценил вероятность победы немецкого клуба в 21%. В тройку основных претендентов на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов вошли «Манчестер Сити» (18%) и «Пари Сен-Жермен» (14%).

Фавориты Лиги чемпионов сезона-2022/2023 по версии суперкомпьютера

  • «Бавария» — 21%
  • «Манчестер Сити» — 18%
  • «ПСЖ» — 14%
  • «Ливерпуль» — 9%
  • «Реал» — 7%

Напомним, «Бавария» сыграет в группе С Лиги чемпионов с «Барселоной», миланским «Интером» и «Викторией Пльзень». Групповой этап турнира стартует 6 сентября и завершится 2 ноября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

Все «группы смерти» Лиги чемпионов за 10 лет. Пострадать пришлось и российскому клубу Все «группы смерти» Лиги чемпионов за 10 лет. Пострадать пришлось и российскому клубу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022