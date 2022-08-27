Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги чемпионов сезона-2022/2023
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Главный фаворитом Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 является мюнхенская «Бавария». Такой прогноз сделал суперкомпьютер FiveThirtyEight.
Суперкомпьютер оценил вероятность победы немецкого клуба в 21%. В тройку основных претендентов на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов вошли «Манчестер Сити» (18%) и «Пари Сен-Жермен» (14%).
Фавориты Лиги чемпионов сезона-2022/2023 по версии суперкомпьютера
- «Бавария» — 21%
- «Манчестер Сити» — 18%
- «ПСЖ» — 14%
- «Ливерпуль» — 9%
- «Реал» — 7%
Напомним, «Бавария» сыграет в группе С Лиги чемпионов с «Барселоной», миланским «Интером» и «Викторией Пльзень». Групповой этап турнира стартует 6 сентября и завершится 2 ноября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».
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